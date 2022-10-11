(ОБНОВЛЕНО) Внимание! Из-за обрыва контактной сети в столице нарушено движение троллейбусов

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(ОБНОВЛЕНО 09.35) Движение общественного транспорта по бульвару Григорий Виеру восстановлено. Троллейбусы курсируют с отклонением от графика на 30 минут.

Изначальная новость:

В столице из-за повреждения контактной сети на бульваре Григорий Виеру некоторые троллейбусные маршруты были перенаправлены. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.

Так, троллейбусы №7, №10, №12, №24, №25 и №28 будут следовать до улицы Албишоара (остановка “Цирк”).

Троллейбусы №10 и №24 (с Телецентра) – ходят до улицы Букурешть.

Троллейбус №29: ул. М. Витязул – парк “Алунелул”.

Сейчас аварийные бригады чинят повреждённую контактную сеть. Как только её восстановят, указанные выше троллейбусы будут ходить по привычным маршрутам.

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