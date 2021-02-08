Внимание! Из-за непогоды в столице нарушено движение троллейбусов

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Об этом сообщает Управление электротранспорта.

– В связи с неблагоприятными погодными условиями движение троллейбусов затруднено. Из-за наледи на проводах на некоторых участках движение общественного транспорта временно остановлено, а троллейбусы перенаправлены, – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, некоторые маршруты курсируют с отклонением от графика. Специализированные службы работают над устранением возникших неполадок.

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