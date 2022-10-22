(ОБНОВЛЕНО) Внимание: два КПП временно не работают

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Оба погранперехода возобновили свою работу в обычном режиме, сообщили в Пограничной полиции.

Изначальная новость:

Два пограничных пункта пропуска, “Атаки” и “Унгурь”, временно приостановили свою деятельность. Об этом сообщили в Пограничной полиции РМ.

С 08:30 оба пункта пропуска прекратили работу по решению украинской стороны.

Пограничная полиция рекомендует гражданам выбирать другие ближайшие пункты пропуска: “Крива”, “Ларга” или “Бричаны”.

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