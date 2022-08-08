Внимание: два КПП на границе с Украиной временно не работают

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Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

Контрольно-пропускной пункт в селе Чишмикиой временно приостановил работу из-за отсутствия электроэнергии на украинской стороне. Временно из-за технических проблем не работает и КПП в селе Мирное Тараклийского района, пишет gagauzinfo.md.

Пограничная полиция рекомендует водителям объезжать указанные КПП и пересекать границу в Вулканештах или Джурджулештах.

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