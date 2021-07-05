Внимание! Дождь нарушил движение троллейбусов в Кишинёве

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Об этом сообщили в Управлении электротранспорта.

Так, из-за непогоды все маршруты троллейбусов курсируют с опозданием или были перенаправлены.

Маршруты №13 и №21 движутся до улицы Мештерул Маноле.

движутся до улицы Мештерул Маноле. Маршруты №1, №3, №4, №D и №35 приостановлены.

приостановлены. Маршрут №38 не движется по улице Албишоара, а перенаправлен на бульвар Штефана чел Маре;

не движется по улице Албишоара, а перенаправлен на бульвар Штефана чел Маре; Все маршруты (городские и пригородные) курсируют с опозданием на 15 минут.

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