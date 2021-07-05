Внимание! Дождь нарушил движение троллейбусов в Кишинёве

Об этом сообщили в Управлении электротранспорта.
Так, из-за непогоды все маршруты троллейбусов курсируют с опозданием или были перенаправлены.
- Маршруты №13 и №21 движутся до улицы Мештерул Маноле.
- Маршруты №1, №3, №4, №D и №35 приостановлены.
- Маршрут №38 не движется по улице Албишоара, а перенаправлен на бульвар Штефана чел Маре;
- Все маршруты (городские и пригородные) курсируют с опозданием на 15 минут.
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