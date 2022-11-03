Внимание: часть улицы Измаил перекроют до 20 ноября. Общественный транспорт перенаправят

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Примария Кишинёва сообщает, что с 4 по 20 ноября будет приостановлено движение по улице Измаил, на участке между улицей Букурешть и бул. Штефана чел Маре, в обе стороны.

В указанный период движение общественного транспорта будет реорганизовано:

Троллейбусы:

Маршрут №9 сокращается до ул. Букурешть следующим образом: от ул. Георге Асаки до ул. Василе Александри, А. Матеевича, А. Пушкина, Букурешть, Митрополит Г.Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, В. Александри и далее по установленному маршруту;

Маршрут №13 сокращается до ж/д вокзала: туда – от ул. Измаил до бул. Дмитрия Кантемира, Ю. Гагарина (разворот), бул. Дмитрия Кантемира, Измаил и далее по установленному маршруту;

Маршрут №17: от бул. Траяна на бул. Дечебал, Ю. Гагарина (разворот), бул. Дечебал и далее по установленному маршруту;

Маршрут №20: ул. В. Александри, Букурешть, Чуфля, К. Негруцци и далее по установленному маршруту;

Маршрут №36: ул. Г. Асаки, В. Александри, А. Матеевича, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре, В. Александри и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

Маршрут №23 сокращается до Пьяца Овидиу;

Маршрут №11: ул. Измаил, Л. Толстого, Букурешть, Чуфля, бул. Штефана чел Маре, Измаил;

Маршрут №9: туда – от улицы Измаил до улицы Букурешть, Армянская, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; обратно – бул. Штефана чел Маре, В. Александри, площадь Пан Халиппа (разворот), улица Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

Маршрут №120, 169, 186 и 191: туда – от ул. Измаил до бул. Штефана чел Маре, В. Александри, Букурешть, Измаил и далее по установленным маршрутам; обратно – ул. Измаил, Л. Толстого, Букурешть, Чуфля, бул. Штефан чел Маре, Измаил и далее по установленным маршрутам;

Маршрут №103: туда – от бул. Штефана чел Маре на бул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту; обратно – по установленному маршруту.

Муниципальные службы приносят извинения за временные неудобства.

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