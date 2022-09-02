Внимание: часть улицы Александру чел Бун будет перекрыта до конца октября

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 5 сентября по 31 октября будет перекрыт участок улицы Александру чел Бун, в периметре улиц Болгарской и Василе Александри.

Данная мера связана с выполнением работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей призывают объезжать данные зоны.

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