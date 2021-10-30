Внимание! C 1 ноября меняются некоторые маршруты общественного транспорта

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с понедельника некоторые троллейбусы, автобусы и микроавтобусы поменяют свои маршруты.

Троллейбус №24 будет перенаправлен на улицу Колумна, на участок М. Г. Бэнулеску-Бодони – В. Александри. Троллейбус будет ходить по следующему маршруту:

Туда: бул. Мирча чел Бэтрын, ул. Алеку Руссо, Богдан Воевод, бул. Национального Возрождения, бул. Григоре Виеру, К. Тэнасе, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, Колумна, В. Александри, шоссе Хынчешть, Миорица;

Обратно: Миорица, Г. Асаки, В. Александри, А. Матеевич, А. Пушкина, К. Тэнасе, бул. Григоре Виеру, бул. Национального Возрождения, Т. Владимиреску, Киев, Алеку Руссо, бул. Мирча Чел Бэтрын.

Маршрут троллейбуса №38 будет перенаправлен с улицы Н. Костин на ул. И. Пеливан, Алба-Юлия, Пьяца Унирий Принчипателор, И. Крянгэ, бул. Штефан чел Маре, ул. М. Витязул.

Туда: улица Алба-Юлия – Л. Деляну – Н. Костин – И. Пеливан – Алба-Юлия – И. Крянгэ – бул. Штефан чел Маре – ул. М. Витязул – Албишоара – бул. Гагарин – шоссе Мунчешть;

Обратно: улица Буребиста – бул. Дачия – бул. Дечебал – бул. Гагарин – Албишоара – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – И. Крянгэ – Алба-Юлия – И. Пеливан – Н. Костин – Л. Деляну – Алба-Юлия.

У троллейбуса №28 будет следующий маршрут:

Туда: ул. Чеукарь, Каля Орхеюулуй, бул. Национального Возрождения, бул. Григоре Виеру, К. Тэнасе, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, Колумна – Василе Александри – Букурешть – Чуфля – бул. К. Негруцци – бул. Гагарин – шоссе Мунчешть;

Обратно: улица Буребиста – Сармизегетуса – бул. Дечебал – бул. Гагарина – бул. К. Негруцци – Чуфля – Букурешть – А. Пушкина, К. Тэнасе, бул. Григоре Виеру, бул. Национального Возрождения, Каля Орхеюулуй, улица Чеукарь.

Начинает курсировать автобус №37 в сторону Ставчен:

Туда по городу: улица Василе Александри, Александру чел Бун, улица А. Пушкина, К. Тэнасе, бул. Григоре Виеру, бул. Национального Возрождения, ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, Московский пр-т, Студенцилор, Каля Орхеюулуй, трасса R6; по коммуне Ставчены: улица Ботошань, Салкымилор, К. Стамати;

Обратно по коммуне Ставчены: улица Иона Крянгэ, Конструкторилор, Грэтиешть, Пэчий, в черте города: трасса R6, Каля Орхеюулуй, Студенцилор, Московский пр-т, улица Киев, Т. Владимиреску, бул. Национального Возрождения, Албишоара, улица Василе Александри.

Маршрут микроавтобуса №101 был сокращён до площади Дмитрия Кантемира:

Туда по городу Дурлешты: улица Кауказ, Н. Димо, Картуша, Александру чел Бун, Штефан-Водэ, Тудор Владимиреску; в черте Кишинёва: улица И. Крянгэ, площадь Дмитрия Кантемира;

Обратно по Кишинёву: площадь Дмитрия Кантемира, улица Иона Крянгэ; по Дурлештам: улица Тудор Владимиреску, Штефан-Водэ, Александру чел Бун, Картуша, Н. Димо, улица Кауказ.

Микроавтобус №112 был перенаправлен на бул. Куза-Водэ и ул. Индепенденцей:

Туда: ул. Ар. Иона Касьян-Суручану, ул. К. Вырнав, ул. Н. Тестемицану, ул. Гренобля, бул. Куза-Водэ, ул. Индепенденцей, бул. Траян, бул. Дачия, ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Гагарина, ул. Албишоара, бул. Национального Возрождения, ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, Московский пр-т, М. Костин, улица Флорилор, Студенцилор;

Обратно: улица Студенцилор, улица Флорилор, Богдан-Воевод, Киев, Т. Владимиреску, бул. Национального Возрождения, улица Албишоара, бул. Гагарина, бул. Дечебал, ул. Трандафирилор, бул. Дачия, бул. Траян, Индепенденцей, бул. Куза-Водэ, Гренобля, улица Н. Тестемицану, ул. К. Вырнав, .ул. Ар. Иона Касьян-Суручану.

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