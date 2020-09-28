Внимание, автовладельцы: с сегодняшнего дня незаконно припаркованные автомобили будут эвакуировать

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Машины будут доставлять на стоянку в коммуне Трушены. Для уточнения деталей автовладельцы смогут позвонить в полицию или зайти на сайт: http://parcarespeciala.md.

Как передаёт moldpres.md, правоохранители будут действовать в соответствии с положениями статьи 439 Кодекса о правонарушениях и Постановления правительства No 557/2018 об утверждении Положения об эвакуации, перевозке, хранении и реституции транспортных средств. Цены на эвакуацию, транспортировку, хранение и возврат транспортных средств доступны на официальной странице спецпарковки.

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