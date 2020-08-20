Внезапный визит: премьер проверил ремонт дороги Пырлица-Ниспорень (ВИДЕО)

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Премьер-министр Ион Кику проверил сегодня ремонт дороги Пырлица-Ниспорень. О нарушениях в строительстве главе кабинета министров сообщили местные жители, поэтому визит был внезапным. Кику пообщался с гражданами и властями села Милешть.

Как сообщает пресс-служба правительства, ремонтируются 12,5 км данной дороги. Этот участок затрагивает 5 населенных пунктов. Примар Милешть сообщил, что работы ведутся в срок, а каких-либо отклонений до сих пор не было. Также было отмечено, что в работах принимают участие жители данного населенного пункта.

– Без инфраструктуры нет и экономики. Эта дорога была построена 40 лет назад, до ремонта трассы сюда никто не заезжал, а теперь люди интересуются, хотят купить участок ближе к дороге, – сообщил примар.

В свою очередь Ион Кику подчеркнул, что реабилитация дорожной инфраструктуры – приоритет правительства, так как это будет способствовать развитию сельской местности и остановит миграцию граждан.

– Сегодня я приехал сюда, чтобы проверить качество работ, убедиться, что оно соответствует чаяниям граждан. Радует, что оба проекта – и эта дорога, и другие, которые ремонтируются в рамках программы “Хорошие дороги” – продвигаются довольно быстро. Специалисты и господин примар заверили меня, что работы ведутся качественно, – сказал премьер-министр.

Стоимость работ составляет 95,5 млн леев. Ремонт начался в июле 2019 года, в настоящее время готовность оценивается на 58%. Подрядчик обязуется завершить работы до конца 2021 года.

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