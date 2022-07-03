Внешний долг Молдовы составляет 8 986,79 млн долларов

0

На конец первого квартала текущего года валовой внешний долг Республики Молдова составил 8 986,79 миллиона долларов. Этот показатель составляет 64% по сравнению с валовым внутренним продуктом (минус 1,9 процентных пункта по сравнению с 31 декабря 2021 года). По предварительным данным Национального банка Молдовы, в течение первого квартала долг несущественно уменьшился – на 0,3%.

Большая часть остающегося валового внешнего долга приходится на долгосрочный долг (69,2%), который на 31 марта 2022 года составил 6 221,07 миллиона ​​долларов, сократившись с начала 2021 года на 0,8%. Краткосрочный внешний долг за первый квартал текущего года увеличился на 0,8% и на 31 марта составил 2 756,72 миллиона долларов.

По данным Нацбанка, государственный внешний долг составил 29,8% от общего объёма внешнего долга – 2 677,95 миллиона долларов (-1,9% с начала года). Частный внешний долг составил 6 308,84 миллиона долларов, увеличившись на 0,4% по сравнению с 31 декабря 2021 года, сообщает ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.