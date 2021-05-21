Внешние кураторы Санду хотят уничтожить молдавских производителей, – Додон (ВИДЕО)

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Те, кто контролирует Майю Санду, выступают против молдавских производителей. Такое заявление в рамках нового выпуска своего видеоблога сделал Игорь Додон. Председатель ПСРМ подчеркнул, что решение президента не промульгировать закон, предусматривавший увеличение доли присутствия отечественной продукции в супермаркетах страны, было продиктовано Майе Санду извне.

– Кто боится изменения законов, касающихся внутренней торговли, которые позволяют местным производителям продавать товар у себя дома? Попробуйте выйти с нашими продуктами в Румынию или Германию. Будет множество препятствий, наши производители туда никогда не выйдут с большими объёмами. А у нас это запрещают, так как кое-кто решил продавать в Молдове чужие продукты. Нашелся один руководитель в стране, который блокирует инициативы, утвержденные парламентом, – сказал он.

Додон заверил, что социалисты будут и далее добиваться принятия законов в поддержку отечественных производителей.

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