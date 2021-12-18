Внесены изменения в устав ПСРМ. Партией отныне будет руководить коллегиальный орган

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По словам Игоря Додона, состав этого органа – политического исполкома – будет избран после Нового года Республиканским советом. В него войдут 5-7 человек. Члены политисполкома впоследствии выберут генерального секретаря партии на год.

– Мы считаем, что это правильный подход. Такое происходит впервые в молдавской политике. Я предложил эту реформу, и думаю, что у неё есть будущее, – сказал Додон.

Сам он был избран почётным председателем партии. Кроме того, сегодня была обновлена программа партии и обсуждены другие организационные вопросы.

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