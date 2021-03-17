Внеобеденный перерыв

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О том, как сохранить гостинично-ресторанный бизнес в условиях пандемии

Новая волна заболеваний ковидом, который приобретает новые формы, повлекла за собой очередные карантинные меры. Естественно, всё это только усугубляет неблагоприятную ситуацию в экономике, и в частности в сфере HoReCa (Hotel, Restaurant, Café/Catering).

Наедине с кризисом

Больше всего пострадал именно гостиничный бизнес, предназначенный для приёма иностранцев. Не работает сам отель, простаивают бар и ресторан при нём. Тем не менее всю эту инфраструктуру надо содержать, по крайней мере отапливать. Гостиницы и кафе с длительными перерывами и массой ограничений продолжали обслуживать клиентов по всей территории республики.

Как уточнила президент Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений РМ Анета Засавицки, на начало 2020 года в Кишинёве функционировало около 1700 ресторанов и кафе. Сколько их останется – сказать сложно: данных о количестве в масштабах республики у Национального бюро статистики (НБС) на данный момент нет. Тем более что процедура закрытия объектов HoReCa достаточно сложная и требует времени. Поэтому о реально выживших предприятиях общепита можно будет узнать лишь через какое-то время.

– К сожалению, со стороны государства для поддержки HoReCa ничего не сделано, – утверждает Анета Засавицки. – Нас оставили наедине с нашими проблемами. Правительство могло бы финансово помочь людям, работающим в нашей сфере, существенно снизить налоги на период пандемии. Снижение НДС с 20% до 15%, а потом до 12% для нашей сферы обсуждалось ещё до начала карантина, поэтому эта мера никак не связана с кризисом, вызванным распространением вируса. У нас есть своё видение решения проблем, но нет никаких прямых контактов с представителями правительства и парламента. В течение прошлого года между нами не было прямого общения.

Представители ресторанного сектора часто сетуют на ограничение работы заведений до 10 часов вечера. Так ли это важно? Как уточнила Анета Засавицки, в нормальном режиме после указанного времени работает около 80% заведений. Эта ограничительная мера по времени работы привела к убыткам в 30%.

Недавно данный вопрос обсуждался на слушаниях в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, но свои доводы представители здравоохранения аргументировали тем, что жизнь людей дороже денег. Что же касается проектов по снижению налогов на период пандемии, финансовой помощи, отмены штрафов за несвоевременную уплату налогов и т. д., то маловероятно, что они будут рассматриваться, потому что процедура их принятия предусматривает участие правительства, которого у нас фактически нет.

Программы помощи, которые утверждают страны для поддержки своего бизнеса и населения, финансируются на уровне половины бюджета. То есть у нас программа помощи должна оцениваться примерно в 25–30 млрд леев, а на всё выделено меньше 2 млрд и то за счёт урезания других видов расходов.

Утечка кадров

Ресторанный бизнес включает в себя определённую культуру общения и потребления блюд. Для многих людей поход в такое учреждение ассоциируется с праздником, с предвкушением вкусового наслаждения. Но всё-таки какое-то время мы можем прожить без шедевров поваров, а вот им без нас приходится сложнее. В начале 2020-го в сфере HoReCa было задействовано около 50 тыс. человек, а в конце года, по данным НБС, около 40% из них остались без работы. Остальные находятся в ожидании.

– Мы все надеемся на лучшее, но это всё-таки бизнес молодых, а молодёжь уезжает и уже не вернётся, – поясняет модератор Гильдии шеф-поваров Виктор Митин. – Профессионалы более зрелого поколения стараются найти себе работу, ведь нельзя сказать однозначно, что бизнес HoReCa совсем убили. Если говорить о миграции профессионалов хорошего уровня, то он начался уже давно, лет 15 назад, пандемия лишь оголила проблему. Молодые специалисты не имеют должных знаний, потому что им не у кого работать, получать информацию на внутреннем рынке. Тех, кто получил образование в советское время, осталось мало, они уже не определяют рынок. У нас образовался большой разрыв в возрастном сегменте от 25 до 50 лет. Старшие начнут уходить на пенсию, и мы столкнёмся с реальной кадровой проблемой.

В период пандемии часть населения, в основном городского, стала употреблять ресторанную еду, заказывая её на дом. Но, как считает Виктор Митин, нельзя рассматривать HoReCa как отдельный сегмент. Рядом есть ритейл, поэтому доставка еды рестораны и кафе не спасёт, тем более что не все готовят блюда на вынос. Зато в магазинных кулинариях поднялись продажи.

Немасштабное мышление

Эксперты считают, что нельзя рассматривать различные сферы экономики раздельно, в том числе и гостинично-ресторанный бизнес. Сейчас уже можно пытаться анализировать те меры поддержки, которые государство оказало бизнесу. Что сработало, а что – нет.

Как отметила директор Центра стратегических исследований и реформ, экономист Галина Шеларь, надо оценивать возможности государства и с учётом демографической структуры, поскольку у нас очень высока доля пенсионеров. Это люди, которые отработали на государство, и оно обязано о них заботиться. У нас сложная ситуация в здравоохранении, и эта сфера тоже требует немало денег.

– Что касается мер поддержки экономики, то проявилась ситуация, показывающая, что у нас нет видения страны в целом , – считает директор ЦСИР, экономист Галина Шеларь. – С точки зрения объёмов помощи государство сделало всё, что могло. Мы не можем потратить больше, чем у нас есть, в том числе и с учётом внешней поддержки. В последнее время было очень много сделано для того, чтобы Молдова попала в различные туристические справочники, на это было потрачено очень много денег. Сейчас случилась беда, поддержка оказывалась с точек зрения видов деятельности, но, кроме HoReCa, есть ещё туристические агентства и комплексы, есть агропансионаты, на которых держится национальная программа «Винный путь». Мне кажется, если бы мы рассматривали помощь не по видам деятельности, а по видению, отдача была бы больше. Конечно, это сложнее. Примерно так было в соседней Румынии, где правительство принимало решения в содружестве с профессиональными организациями.

Если мы говорим о гостинично-ресторанном бизнесе, то должны мыслить в масштабах республики. Поскольку Агентство по туризму было реорганизовано путём слияния с Агентством по инвестициям, было бы логично, чтобы и оно представило своё видение сохранения сферы HoReCa в общем ракурсе туристической Молдовы. А для начала нужно провести ревизию и выяснить, кто на данный момент сумел выжить, на каких потребителей в будущем следует ориентироваться, ответить ещё на массу вопросов. И делать всё сообща. Тогда, может быть, у нас что-нибудь получится.

Мнение Ионицэ

Долг спасения

Сегмент сферы услуг HoReCa условно можно разделить на две позиции – гостиницы и общественное питание. Такой удар, какой нанесён гостиницам сейчас, сравним только с их состоянием в период развала СССР. Если говорить о сельском туризме, то там спад произошёл на 25% и держался за счёт внутренних резервов – наши граждане не смогли выехать за границу и отдыхали на родине. Но эта сфера у нас и ранее была слабо развита. Минимальная загруженность гостиниц должна быть около 40%, среднегодовая в наших агропансионатах составляла 20%. Сложно сказать, как они выживут, и это касается не только HoReCa. К примеру, у нас большие проблемы с транспортными перевозками.

Программы помощи, которые утверждают страны для поддержки своего бизнеса и населения, финансируются на уровне половины бюджета. То есть у нас программа помощи должна оцениваться примерно в 25–30 млрд леев, а на всё выделено меньше 2 млрд и то за счёт урезания других видов расходов. У других государств тоже нет денег, но они берут их в долг и помогают бизнесу. Один из самых больших кредиторов – это Китай. Наше государство в прошлом году заняло денег у наших банков, в которых депозиты физических лиц впервые перевалили за 50 млрд леев.

Ресторанный бизнес в большинстве случаев тоже базируется на кредитах, и из-за этого кризиса в сфере услуг наблюдается сложная ситуация. Тем не менее ограничительные меры необходимы. Мы закрываем школы и при этом будем продлевать работу ресторанов до 12 ночи? Как-то несерьёзно. К середине января уровень заболевания ковидом начал немного спадать, а потом опять случился внушительный скачок. Не следует забывать, что ещё в 1996 году в Молдове было 52 тыс. койко-мест, но после множества реформ осталось около 18 тыс. – это на всех больных. Если сравнивать по другим параметрам, то в 1988 году на 100 тыс. жителей приходилось 1300 мест, сейчас – 520. Так что ограничения – это вынужденная мера. Правительство может постараться разумно управлять всем этим процессом, спасать людей, не убивая бизнес. Например, взять денег в долг и помочь предпринимателям, но это, как показывает жизнь, пока не реально.

Вячеслав Ионицэ,

экономический аналитик

Наталья Устюгова