Вне зависимости от наличия долгов: к отоплению подключат всех жителей Кишинёва

0

“Термоэлектрика” подключит к отоплению всех потребителей, вне зависимости от наличия у них долгов за эту услугу. Об этом сегодня на заседании руководителей муниципальных служб сообщил генеральный директор компании Вячеслав Ени.

Чиновник уточнил, что в настоящее время к отоплению подключены уже 3 900 объектов из 4 400: 2 829 жилых домов, 143 детских сада, 160 школ, 60 медицинских учреждений, 63 высших учебных заведения, 205 частных домов и 426 экономических агентов.

По данным компании, на сегодняшний день неподключенными к отоплению остаются 18 жилых домов. В 13 из них тепло дадут к концу дня, а еще 5 домов будут подключены 11 ноября, в соответствии с запросами домоуправляющих, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.