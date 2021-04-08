Вместо парковок – рынки: многие арендаторы муниципальной земли используют её не по назначению

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Примария Кишинёва проверила все договоры на аренду участков для обустройства парковок в Кишиневе – как общедоступных, так и платных. В результате выяснилось, что на 20 из 110 проверенных земельных участков были допущены различные нарушения.

Так, в некоторых случаях имело место превышение границ арендованного участка, в других – участки использовались не для парковок, а для обустройства продовольственных или автомобильных рынков, рынков строительных материалов и других. Также в ряде случаев на арендованных землях были возведены самовольные постройки.

– В связи с этим я распорядился до 1 июля произвести оценку жилых домов, построенных в прошлом году и имеющих более 4 этажей, чтобы проверить, соблюдено ли строительными компаниями положение об обеспечении парковочными местами 70% жильцов, – заметил Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Он также рассказал, что на следующем заседании будет рассмотрен вопрос платных парковок, – для этого необходимо узнать мнение людей и найти оптимальный вариант для всех.

– Мы приглашаем экономических агентов к участию в государственно-частном партнерстве с примарией Кишинева для строительства многоэтажных автомобильных стоянок, – добавил градоначальник.

Ранее было принято решение, что в центральной зоне Кишинёва будет обустроено несколько тысяч парковочных мест.

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