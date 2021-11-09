Вместо общественных туалетов – опрятные объекты: в Кишинёве продолжается ремонт подземных переходов

0

На сегодняшний день в молдавской столице отремонтировано 6 подземных переходов, ещё 6 находятся в процессе восстановления.

Так, работы завершены в переходах по адресам И. Крянгэ, 74, Арборилор, 21, К. Негруцци, 10/1, А. Руссо, 2/1, А. Руссо, 59/4, а также в переходе на пересечении бул. Дачия и ул. Теилор.

Ещё 6 подземных переходов, которые находились в ужасающем состоянии, ремонтируются сейчас. Это переходы по адресам Хынчештское шоссе, 143/1, Хынчештское шоссе, 86, Хынчештское шоссе, 178/1, ул. Каля Ешилор, 1 и 2, бул. Ренаштерий (около Цирка), а также переход на пересечении бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску.

Кроме того, в переходе на пересечении бул. Дачия и бул. Траян выполнены работы по ремонту разрушенных ступенек. Далее предстоит полноценный ремонт. При этом генпримар Ион Чебан отметил, что если партия, взявшая на себя обязательство по ремонту, не сделает этого, то необходимые средства выделит претура.

– За 30 лет эти объекты были преобразованы в общественные туалеты. Тёмные и грязные, с разбитыми ступеньками, они представляли опасность для людей. Звучали мнения, что их нужно закрыть, но мы решили их восстановить. Работа продолжается. Другие переходы также будут отремонтированы по мере возможности и необходимости. Я прошу лишь не уничтожать то, что было сделано, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Для безопасности людей во всех объектах установлены камеры видеонаблюдения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.