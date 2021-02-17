Вместо ковров за 200 тысяч леев Санду хочет “что-то другое”, но пока не решила что именно

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Администрация главы государства намерена во что бы то ни стало потратить в этом году 200 тысяч леев, однако на что именно – пока не решила. Это следует из заявления генерального секретаря аппарата главы государства Андрея Спыну.

Он опроверг распространённую СМИ информацию о том, что на эти средства в президентуре купят новые ковры, но в то же время признал, что данные расходы действительно запланированы в бюджете на 2021 год.

– Согласно плану закупок, приобретение ковров не предусмотрено. Только разного вида мебель и оборудование. Что именно – ещё не решено, – заявил Спыну порталу UNIMEDIA.

Ранее мы писали о том, что покупка цветов и цветочных композиций обойдётся президентуре только в первом триместре 2021 года в 280 тысяч леев – то есть, по 3 тысячи леев ежедневно, что равнозначно трём минимальным пенсиям. На авиабилеты потратят 800 тысяч леев, а на лекарства – 250 тысяч.

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