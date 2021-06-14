Вместо чека – жёлтая бумажка: как кандидат ПДС уклоняется от уплаты налогов (ВИДЕО)

0

Вместо кассового чека выдают жёлтую бумажку. Так работает обменный пункт в городе Леова, которым владеет кандидат в депутаты от ПДС Олег Канацуй. Об этом рассказал депутат ПСРМ Василе Боля в ходе брифинга для прессы. О данном правонарушении Боля узнал от граждан, которые пожаловались ему на то, что «хороший человек» не платит налоги.

– Граждане приходят в обменный пункт, а там им вместо чека дают бумажку. Но «хорошие люди» платят налоги, не уклоняются от них, чтобы можно было платить зарплаты, пенсии в 2 тысячи леев, которые вы обещали гражданам, — заявил Боля.

Депутат ПСРМ обратился в компетентные органы с тем, чтобы они инициировали проверку в отношении данного экономического агента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.