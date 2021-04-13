Вместо церкви – рынок. Генпримар: Не позволим «хитрым» предпринимателям ставить киоски там, где им взбредет в голову

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Генеральный примар Ион Чебан возмущён тем, что парке на улице Мирон Костин, на участке, находящемся в частной собственности и предназначенном для строительства церкви, расположены всевозможные торговые объекты: цветочные и кофейные киоски, а также игровые зоны для детей и взрослых.

Попросил претуру и полицию немедленно убрать незаконно установленные торговые объекты. К тому же была занята и часть общественного тротуара. Мы не позволим «хитрым» предпринимателям ставить нелегальные киоски там, где им взбредет в голову, – отметил Чебан.

Глава столицы попросил обнародовать список адресов киосков, право на размещение которых было получено на аукционе.

Мы не позволим экономическим агентам, победившим в аукционе, размещать свои киоски в месте, отличном от того, которое было получено, или не оплачивать право на размещение объектов, – сказал Ион Чебан.

По его словам, экономические агенты, получившие право на заключение с примарией Кишинева договора на размещение объектов передвижной уличной торговли, должны внести за это плату до 1 мая. Кроме того, генпримар распорядился, чтобы претуры секторов больше не одобряли размещение различных объектов на тротуарах.

Я не против экономических агентов и экономического развития, но тротуары и зеленые зоны предназначены для людей, – подчеркнул он.

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