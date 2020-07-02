Вместо 101 – 61: социалисты зарегистрируют в парламенте инициативу о сокращении числа депутатов (ВИДЕО)

Вместо 101 – 61: социалисты зарегистрируют в парламенте инициативу о сокращении числа депутатов (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов выступает с инициативой сократить численность депутатов Парламента РМ со 101 до 61. Об этом также на брифинге для прессы заявил Влад Батрынча. 

Вице-председатель законодательного органа, депутат ПСРМ отметил, что социалисты согласны с мнением президента и считают, что данное нововведение приведет к повышению функциональности ведомства.

– У нас в парламенте слишком много статистов и тех, кто находится здесь только ради личных интересов. Считаем, что сокращение числа депутатов до 61 приведет к большей транспарентности их деятельности, граждане будут лучше знать, что делает каждый депутат и все они вместе, – сказал он. 

Батрынча также добавил, что это позволит сэкономить десятки миллионов леев и станет еще одним ударом по феномену коррупции в парламенте и по тем, кто пытается руководить ситуацией в законодательном органе, находясь вне страны.

Напомним, ранее с инициативой сокращения количества депутатов парламента выступил Игорь Додон.

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