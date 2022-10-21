Вместе сделаем город чище: граждан приглашают на субботник

Вместе сделаем город чище: граждан приглашают на субботник

Завтра, 22 октября, примария Кишинёва организует уборку парковых зон столицы.

С 09:00 до 12:00 всех желающих сделать город чище ждут по следующим адресам:

  • парк «Долина роз», пересечение улиц Н. Георгиу и Малина Маре;
  • парк «Бутояш»;
  • парк «Ла извор»;
  • парк «Валя морилор», периметр улиц Друмул Виилор, Чокырлией, Трифан Балтэ;
  • парк «Рышкань», периметр улиц А. Руссо – М. Садовяну – Студенцилор;
  • ул. Алеку Руссо – улица М. Садовяну (кольцевая развязка), улица Алеку Руссо – Н. Димо, у парка «Рышкань»;
  • сквер «Дж. Латинэ»;
  • парк «Думитру Рышкану» (по периметру ул. Вадул-луй-Водэ);
  • парк «Каля Орхеюлуй» – ул.Флорилор, 2-32;
  • ул. Валя Трандафирилор, 15 (рядом с парком развлечений);
  • бульвар Дачия/Валя Кручий;
  • участок улицы Новобачойская, 14/4–16/1;
  • сквер рядом с Центром передового опыта в области транспорта;
  • парк «Музеул сатулуй».

Примария призывает жителей столицы, общественные организации, управляющих жилищным фондом, экономических агентов и остальных желающих принять активное участие в уборке дворов домов и рабочих зданий. Коммунальные службы, в свою очередь, организуют вывоз собранных растительных отходов.

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