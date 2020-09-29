“Вместе мы возродим Филармонию!”. Депутаты ПСРМ пожертвуют часть своей зарплаты на восстановление здания

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37 депутатов ПСРМ решили пожертвовать по 5 тысяч леев из своей зарплаты на восстановление Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Он отметил, что деньги будут перечислены на специальный счет, открытый правительством.

– Разрушительный пожар, уничтоживший здание Филармонии, оставил глубокую рану в национальной культуре. Народ без культуры обречён на исчезновение. Мы инвестируем в настоящее и будущее нашей страны. Призываем всех людей доброй воли проявить единство и посодействовать по мере возможностей строительству этой обители культуры. Вместе мы возродим Национальную филармонию! – отметил он.

Напомним, ранее Игорь Додон объявил о начале кампании по сбору средств для восстановления здания. Реквизиты для внесения пожертвований можно найти здесь.

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