“Вместе мы возродим Филармонию!”. Депутаты ПСРМ пожертвуют часть своей зарплаты на восстановление здания

“Вместе мы возродим Филармонию!”. Депутаты ПСРМ пожертвуют часть своей зарплаты на восстановление здания

37 депутатов ПСРМ решили пожертвовать по 5 тысяч леев из своей зарплаты на восстановление Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.  

Он отметил, что деньги будут перечислены на специальный счет, открытый правительством.

– Разрушительный пожар, уничтоживший здание Филармонии, оставил глубокую рану в национальной культуре. Народ без культуры обречён на исчезновение. Мы инвестируем в настоящее и будущее нашей страны. Призываем всех людей доброй воли проявить единство и посодействовать по мере возможностей строительству этой обители культуры. Вместе мы возродим Национальную филармонию! – отметил он. 

Напомним, ранее Игорь Додон объявил о начале кампании по сбору средств для восстановления здания. Реквизиты для внесения пожертвований можно найти здесь.

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