“Вместе мы справимся!”. Игорь Додон представил свою предвыборную платформу (ВИДЕО)

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Она содержит семь основных направлений.

Это:

Забота о гражданах. Будут выдвинуты конкретные предложения в социальной области, медицине, образовании. Комфортабельный город и современные сёла. Будут продолжены национальные программы по ремонту дорог, водоснабжению и газификации и т.д. Устойчивая экономика. Будут выдвинуты новые подходы в области сельского хозяйства, продолжена программа по созданию промышленных платформ в районах страны, будет внедрен амбициозный план по цифровизации. Защита и укрепление государственности. Внутренняя политика: конституционная реформа для сокращения числа депутатов, сохранение межэтнического мира. Внешняя политика: реализация Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление стратегического партнерства с Россией, развитие отношений в рамках СНГ и ЕЭАС, сотрудничество с соседями, а также связи с США, Турцией и другими странами. Поддержка и продвижение традиционных ценностей.

– Я уверен, что вместе мы справимся! Для нашего народа, для страны, для наших детей. С Божьей помощью! – сказал Игорь Додон.

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