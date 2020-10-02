“Вместе мы справимся!”. Игорь Додон представил свою предвыборную платформу (ВИДЕО)

“Вместе мы справимся!”. Игорь Додон представил свою предвыборную платформу (ВИДЕО)

Она содержит семь основных направлений.  

Это:

  1. Забота о гражданах. Будут выдвинуты конкретные предложения в социальной области, медицине, образовании.
  2. Комфортабельный город и современные сёла. Будут продолжены национальные программы по ремонту дорог, водоснабжению и газификации и т.д.
  3. Устойчивая экономика. Будут выдвинуты новые подходы в области сельского хозяйства, продолжена программа по созданию промышленных платформ в районах страны, будет внедрен амбициозный план по цифровизации.
  4. Защита и укрепление государственности.
  5. Внутренняя политика: конституционная реформа для сокращения числа депутатов, сохранение межэтнического мира. 
  6. Внешняя политика: реализация Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление стратегического партнерства с Россией, развитие отношений в рамках СНГ и ЕЭАС, сотрудничество с соседями, а также связи с США, Турцией и другими странами. 
  7. Поддержка и продвижение традиционных ценностей. 

– Я уверен, что вместе мы справимся! Для нашего народа, для страны, для наших детей. С Божьей помощью! – сказал Игорь Додон. 

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