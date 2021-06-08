Влить жизнь по каплям

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О том, как добровольцы ежедневно спасают тысячи своих сограждан

Ежегодно 14 июня во всех странах проводится Всемирный день донора крови. Его цель – повысить осведомлённость граждан о потребностях в безопасной крови и её продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства. Девиз 2021 года – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».

«Красный крест» на донорах

Когда-то среди республик Советского Союза Молдавия занимала первое место по количеству кроводач на душу населения. Вместе с великой державой растворились во времени множественные общественные организации и движения. Ранее учётом доноров занимались подразделения «Красного креста», но после перестройки на них навалилось много дополнительной нагрузки – за всем было сложно уследить. Лишь в конце 2005 года по инициативе Валерия Славинского и ещё нескольких активистов в Молдове была зарегистрирована Ассоциация почётных доноров (АПД), которая частично возложила на себя заботу о своих членах.

– В офисе «Красного креста» невостребованным грузом лежало около 40 нагрудных знаков «Почётный донор», по сути являющихся государственной наградой, выданных ещё в 1999 году, – вспоминает основатель АПД, почётный донор Валерий Славинский. – Награды так и не нашли своих героев, многие из которых разъехались или умерли, хотя около 10 человек мы всё-таки разыскали. Они даже не знали, что являются почётными донорами и у них есть хоть небольшие льготы. Сейчас такого звания нет вообще. Я первый раз сдал кровь в 1979 году, когда мне было 20 лет. А всего у меня свыше 100 кроводач – это более 50 литров крови. Но есть люди, чьи рекорды гораздо выше. В 2005 году меня и ещё двух доноров – Валентину Ника и Валерия Шилова – наградили медалями Meritul Civic. Благодаря ассоциации нас заметили. Мы широко занимались пропагандой донорского движения, и нам в этом помогали практически все СМИ.

Валерий Славинский вспоминает переходные времена, когда в Центре переливания крови не всегда был инвентарь для проведения процедур, исчезли вкусные обеды, которые предлагали после кроводач для пополнения сил, а продуктовые наборы стали очень скудными. А ведь некоторые люди, оставшиеся без средств к существованию, ходили сдавать кровь за мизерное денежное вознаграждение и еду. Имидж доноров стал подниматься лишь в начале 2000-х.

Акция по забору крови, посвящённая Всемирному дню донора, продолжится до 30 июня. Любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий противопоказаний, может принять в ней участие.

Непрерывный процесс

По утверждению ВОЗ, безопасная кровь и её продукты, услуги по их переливанию являются важной составляющей медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать миллионы людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов. В разгар пандемии, когда врачи всего мира искали оптимальные пути лечения COVID-19, в качестве экспериментальной терапии использовалось переливание плазмы людей, перенёсших эту болезнь. Данный метод применялся и молдавскими врачами, хотя так и не стал панацеей.

– Донорство – это целый ряд компонентов крови: эритроцитарный концентрат, тромбоцитарная масса, плазма, криопреципитат, протромбиновый комплекс, альбумин, – поясняет доктор-хабилитат, заведующий Департаментом клинической анестезиологии и интенсивной терапии Института скорой медицинской помощи Адриан Белый. – Все эти компоненты используются как в реанимационных целях, так и при последующем лечении. Ни одно критическое состояние, ни одна обширная операция не обходятся без переливания крови и использования хотя бы одного из её компонентов.

По словам А. Белого, в Больнице скорой помощи есть свой банк крови и её компонентов, который по требованию пополняется Национальным центром переливания крови. Эритроциты сохраняются до 30 дней, плазма – до 3 месяцев и т. д. Исключение составляют тромбоциты, живущие три дня. Для того чтобы перелить этот компонент одному пациенту, необходимо 15 доноров. Поэтому сдача крови – непрерывный постоянный процесс. Если бы он прервался хотя бы на несколько дней – это была бы катастрофа.

Иммунитету на пользу

Доктор медицинских наук хирург Николай Курлат уточняет, что сдавать кровь не только почётно, но и полезно. Её периодическая сдача подстёгивает иммунитет, укрепляет его. Происходит обновление клеток организма. Поэтому у женщин репродуктивного возраста иммунная система, как правило, немного лучше, чем у сверстников-мужчин. Кроме того, у женщин при родах нередко случаются кровотечения, поэтому тренированный самой природой женский организм всегда легче справляется с кровопотерями.

– Донорская кровь – крайне необходимый лечебный препарат, который нужен ежедневно. Посмотрите, сколько аварий, бандитизма, тяжёлых родов, операций, желудочных кровотечений и т. д. Мы живём в таком мире, когда не знаем, что может случиться в любой момент, – говорит Николай Курлат. – Есть и плановые операции, когда можно примерно подсчитать, сколько понадобится крови и какой группы, а таких хирургических вмешательств ежедневно проводятся десятки. Медицина не стоит на месте, и сегодня начинают появляться искусственные компоненты, но они никогда в полной мере не смогут заменить живую натуральную кровь. Так что доноров много быть не может.

Учёные всего мира продолжают проводить исследования над тем, как синтезировать важную красную жидкость человеческого организма и как лучше и дольше её сохранить. В некоторых странах люди периодически сдают кровь для себя и содержат её в специальных медицинских банках при температуре минус 193 градуса, где она может сохраняться достаточно длительное время. Это особенно важно для людей, чьи профессии связаны с риском для жизни. Но подобное хранение на данный момент – очень дорогое удовольствие. Поэтому нам остаётся надеяться только друг на друга. Сегодня ты сдаёшь кровь, а завтра кто-то сделает это для тебя.

Мнение

Чеботарь

Ангелы-хранители

В разгар пандемии число доноров сократилось на треть, поскольку в Кишинёве и в других населённых пунктах не было возможности организовать мобильные точки для сдачи крови. Но сейчас ситуация наладилась. У нас много совместных проектов с Пограничной полицией, представителями МВД, Министерства обороны и другими структурами. Мы начали заключать договоры с крупными компаниями и фирмами и по определённому графику проводим дни донорства. Кроме того, ежегодно с конца мая до конца июня совместно с представителями местных властей мы на национальном уровне организуем месячную кампанию по активному информированию о важности донорства и привлечению к этой акции добровольцев.

Донорство в Молдове добровольное и бесплатное. После каждой сдачи крови или её компонентов предусмотрена выдача продуктового набора. Кроме того, донор гарантированно освобождается от работы в день сдачи крови и на следующий. Постоянные добровольные доноры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и на ряд других социальных гарантий.

Существует национальный реестр доноров. Наиболее редкие группы – с отрицательным резус-фактором или особенной структурой эритроцитарных антигенов. И никогда заранее нельзя предположить, какая кровь будет востребована в ближайшее время. Согласно потребностям больниц, в среднем ежемесячно заготавливается кровь от 5500 до 6000 тыс. доноров. Один забор крови – 450 мл. Этот объём восстанавливается в организме в течение 48 часов, а потерянные клетки – только через 56 дней. Плазму сдают в объёме 800 миллилитров, и она также восстанавливается в течение двух суток. Следующая сдача плазмы рекомендуется через 10–14 дней. Благодаря современному оснащению Центра мы можем производить все компоненты крови.

Люди, сдающие кровь и плазму, автоматически становятся спасителями жизней, ангелами-хранителями десятков тысяч людей. Огромное им за это спасибо. И тем, кто помогал спасать людей в прошлом, и тем, кто делает это сейчас. Хотелось бы поблагодарить и молодых людей, которые только вступили на путь донорства. Они должны знать, насколько важен их поступок.

Акция по забору крови, посвящённая Всемирному дню донора, продолжится до 30 июня. Любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий противопоказаний, может принять в ней участие.

Светлана Чеботарь,

директор Национального

центра переливания крови

Комментарий

Группа крови

на рукаве

Михаил Мокан, председатель Союза ветеранов войны в Афганистане:

– У всех военных, у людей, принимавших участие в вооружённых конфликтах, в том числе и у меня, на теле выколота татуировка с группой крови. Когда я был моложе, тоже неоднократно сдавал кровь. Думаю, она была кому-то очень нужна. И все наши ребята, когда необходимо, не отказываются быть донорами. Во время ранения в Афганистане и мне перелили чью-то кровь. Люди, всегда готовые добровольно поделиться своей кровью, – особенные. Огромная им за это благодарность.

Наталья

Устюгова