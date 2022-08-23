Влияние российского эмбарго на цену молдавских фруктов проявится в середине сентября – мнение

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За неделю спустя даты (15 августа) вступления в силу запрета по фитосанитарным показаниям молдавской растениеводческой продукции на российский рынок уровень оптовых цен на яблоко в Молдове не изменился. Как показывает мониторинг EastFruit, средний уровень цен на яблоко ранних сортов в стране не меняется уже две недели – 5 леев/кг, при этом минимальный ценовый показатель подтянулся к среднему, а максимальный, как и прежде, удерживается на отметке 6 леев/кг.

Специалисты местных организаций сельхозпроизводителей связывают стабильность цен с относительно небольшим предложением товара. В структуре производства яблока в Молдове на долю плодов ранних сортов приходится менее 10%. Причём, в основном это яблоки сортов, не пользующихся высоким спросом на европейском рынке («Слава победителям» и др.). Не исключено, что при наличии свободного доступа на российский рынок, уровень закупочных цен на летнее яблоко в стране мог быть выше (как, например, в засушливом 2020 году – около 6 леев/кг). Но, вероятно, ненамного.

В данный момент практически весь товарный объём раннего яблока поглощает внутренний рынок. Видимо, определённую роль в этом процессе играет тот факт, что в конце лета яблоко – самый дешёвый фрукт на молдавском рынке, все косточковые – дороже. Нераспроданные излишки «свежего рынка» принимают переработчики. По их словам, уровень закупочных цен на летнее яблоко тоже пока не меняется – около 1,4 леев/кг. Нет и заметного увеличения предложения – скорее, увеличилась нестабильность поставок: в один день намного больше, в другой – намного меньше сырья.

Вместе с тем, в скором времени в Молдове начнется массовая уборка самого раннего из поздних сортов яблок – группы «Гала». В ценовой конъюнктуре яблочного рынка страны в связи с этим наверняка будут подвижки. Но произойдёт это, видимо, ближе к середине сентября.

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