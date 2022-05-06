Влияние COVID-19 на мозг сходно с получением черепно-мозговой травмы

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У людей с черепно-мозговыми травмами и длительным COVID-19 есть что-то общее. И у тех, и у других проблемы с концентрацией внимания и памятью, они жалуются на “затуманенность” сознания и неспособность быстро принимать решения. Все такие пациенты нуждаются в помощи неврологов и реабилитации, пишет Bloomberg.

Единого протокола лечения долгого ковида не существует, заявила изданию Моника Вердуско-Гутьеррес, заведующая кафедрой восстановительной медицины в Медицинском научном центре Техасского университета в Сан-Антонио. Доктор пролечила уже более 600 таких пациентов и отмечает, что Long-Covid может вызывать удивительно широкий спектр симптомов. При оказании помощи таким пациентам доктор применяет свой опыт в области медицины черепно-мозговых травм, передаёт rg.ru.

– Авторы обследовали 46 пациентов в Великобритании через полгода-10 месяцев после того, как они были госпитализированы по поводу COVID-19, и обнаружили значительный “когнитивный дефицит, который сохраняется в хронической фазе”, что сравнимо с потерей 10 баллов IQ, – пишет Bloomberg.

Ожидаемо последствия постковида были тем ощутимее, чем тяжелее протекала инфекция. Неврологи предлагают адаптировать лечение применительно к конкретным симптомам, от которых страдают пациенты. В некоторых случаях, например, “требуется логопедическая терапия или другие стратегии, направленные на улучшение памяти и когнитивных способностей”.

– Некоторые люди добиваются большего успеха, чем другие, но это не значит, что мы не можем попытаться их реабилитировать, – говорит доктор Вердуско-Гутьеррес, отмечая, что “волшебного лекарства”, которое одинаково хорошо помогало бы всем пациентам, на сегодняшний день не существует.

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