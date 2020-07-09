Влетели в дерево: в результате ДТП пострадали водитель и пассажир

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Авария произошла сегодня утром в селе Спея Григориопольского района. 22-летний водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением, совершил наезд на забор, а затем врезался в дерево.

В салоне автомобиля находился 19-летний пассажир. Обоих пострадавших доставили в больницу, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что за руль молодой человек сел, не имея водительского удостоверения. Предположительно, он находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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