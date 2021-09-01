Власти знают, что нас ждёт новая вспышка коронавируса, но парад не отменили (ВИДЕО)

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Руководство страны было предупреждено о том, что осенью в Молдове будет новая вспышка коронавируса, а суточное число заболевших превысит 3000. Несмотря на это, мероприятия по случаю Дня независимости они отменять не стали. О прогнозах ВОЗ для Молдовы в эфире передачи на частном телеканале рассказала Наталья Гаврилица.

– У нас сейчас новая волна заболеваемости, спровоцированная штаммом “дельта”. Люди заражаются быстрее, чем раньше. Если посмотрим на этот график, мы увидим, что к концу октября нас ожидает новая волна, с более чем 3000 случаев в сутки, если мы не введём определённые правила, которые остановят распространение вируса, – сказала она.

Напомним, участники празднования нарушили рекомендации НЧКОЗ. Они были без масок и не соблюдали безопасное расстояние.

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