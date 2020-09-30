Власти закупят ещё одну партию тестов на COVID-19

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Власти Молдовы решили закупить ещё 100 000 тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В настоящее время в резерве Национального агентства общественного здоровья имеется более 70 тысяч тестов, но вместе со специалистами обсуждается также закупка других лотов, пишет moldpres.md. Глава Минздрава уточнила, что также идёт процесс закупки вакцины от гриппа.

Приобретения уже были сделаны через ЮНИСЕФ, мы также получим пожертвование из США. Кроме того, мы находимся в процессе централизованного приобретения 100 тысяч доз вакцины, которые будут распределяться по традиционным графикам, – сказала Думбрэвяну.

Министр также сообщила, что недавно был направлен запрос в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации с просьбой включить Молдову в список ожидания вакцины против COVID-19.

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