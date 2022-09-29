Власти всё ещё не знают, будет ли “Газпром” поставлять газ в Молдову после 1 октября

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В рамках передачи на частном телеканале Майя Санду отметила, что после этой даты ничего не должно измениться, так как контракт действителен ещё 4 года, однако, по словам президента, “есть подозрения, что “Газпром” не хочет продолжать поставки газа в Молдову, потому что ему невыгодно, чтобы цена для нашей страны была ниже”.

– Нет никакой ясности, полагаю, что мы узнаём о их поведении только в полночь 1 октября…”Газпром” не подтвердил объёмы поставок газа для Молдовы на октябрь, что только подтверждает слухи и наши сомнения. К сожалению, вот такие отношения у нас с “Газпромом”, и не только у нас. Такое некоммерческое отношение чувствуют на себе и другие, – сказала она.

По словам Санду, на случай прекращения поставок газа в Молдову у властей есть “план Б” на краткосрочный период, однако впоследствии его нужно будет дополнить. “Мы должны быть готовы к любому сценарию”, – отмечает президент.

Санду также подтвердила, что правительство, как обещало, выделит людям компенсации, но пока не знает, сколько денег для этого нужно, так как неизвестно, какой будет цена.

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