Власти в срочном порядке проверяют все бомбоубежища в стране

Власти в срочном порядке проверяют все бомбоубежища в стране

Власти проводят срочную инвентаризацию всех бомбоубежищ в стране. 

Телеграм-канал INDEX опубликовал сообщение, которое было отправлено в четверг, 27 января, районным чиновникам от государственной компании «Молдтелеком». В «срочном» сообщении запрашивается информация о числе бомбоубежищ, их состоянии и адресах, отмечает actualitati.md.

Напомним, накануне Наталья Гаврилица заявила, что расходы на нацармию будут увеличены, чтобы Молдова «могла ответить на возможные риски».

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