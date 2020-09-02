Власти ужесточают борьбу с теми, кто мусорит в общественных местах (ВИДЕО)

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В столичных парках будут проходить усиленные рейды с целью выявления людей, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, а также для предотвращения таких нарушений.

Об этом шла речь на оперативном заседании муниципальных служб под руководством генпримара Иона Чебана. Преторам секторов было поручено увеличить количество агентов, констатирующих нарушения. В группы, которые будут патрулировать парки, будут входить и сотрудники правоохранительных органов.

У нас уже есть регламент, но недостаточно просто иметь документ, – необходимо осуществлять рейды по паркам и выносить реальное наказание нарушителям, – отметил вице-примар Илие Чебан.

Со следующей недели, по просьбе генерального примара, преторам надлежит отчитываться о протоколах, составленных за разбрасывание мусора в неположенных местах, и о вынесенном нарушителям наказании.

Ранее мунсоветом был одобрен Регламент об уборке и поддержании чистоты в Кишинёве. Новый документ позволяет применять серьёзные штрафы к тем, кто разбрасывает мусор в общественных местах: от 900 до 1 800 леев или неоплачиваемые общественные работы на срок от 20 до 60 часов – для физических лиц, и до 9 000 леев для юридических лиц.

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