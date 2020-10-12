Власти утвердили список маршрутов к избирательным участкам, которые откроют для граждан Молдовы из приднестровского региона

Власти утвердили список маршрутов к избирательным участкам, которые откроют для граждан Молдовы из приднестровского региона

Бюро по реинтеграции опубликовал список разрешённых маршрутов к населённым пунктам, где в день президентских выборов будут открыты избирательные участки для граждан Молдовы из приднестровского региона. 

Напомним, что к президентским выборам, намеченных на 1 ноября, в 22 населенных пунктах на правом берегу Днестра и в Дубоссарском районе будут открыты 42 избирательных участка для граждан с правом голоса, проживающих на левом берегу Днестра и Бендерах. Ранее ограничения, которые ввёл Тирасполь для управления ситуацией с пандемией, привёл к тому, что проезд через Днестр и зону безопасности стал недоступным.

В связи с этим Бюро по реинтеграции и делегация РМ в Объединённой контрольной комиссии проверили ситуацию и утвердили список маршрутов, которые можно будет беспрепятственно использовать в день президентских выборов. Так, граждане Молдовы из приднестровского региона, желающие осуществить своё избирательное право, смогут пересечь административную линию без последующего соблюдения 14-дневной самоизоляции или проведения теста на коронавирус.

Ниже представлен список разрешённых маршрутов.

  • г. Новые Анены – R2 Кишинёв – Бендеры/M5;
  • ком. Калфа – R2 Кишинёв – Бендеры/M5;
  • с. Гура Быкулуй – мост через Днестр Бычок-Гура Быкулуй  (M5);
  • с. Хырбовэц – L476 R2 въездная дорога;
  • с. Варница – L475 въездная дорога Варница – Гура Быкулуй;
  • г. Каушаны – R26 Бендеры – Каушаны/G113 Копанка – Плоп-Штюбей – Каушаны;
  • с. Киркаешты – паромная переправа (Тирасполь – Кицканы – Киркаешты)/L569 Бендеры – Киркаешты – R26;
  • с. Копанка – въездная дорога G113 (Бендеры – Кицканы – Каушаны)/L581 паромная переправа (Слобозия – Кременчуг – Копанка);
  • с. Фырлэдень – L568 G110 въездная дорога к селу Фырлэдень/L568.1 Бендеры – Гыска;
  • с. Хаджимус – R26 Бендеры – Каушаны;
  • г. Криуляны – M1 мост через Днестр вблизи г. Дубоссары (с. Лунга)/R 5 мост через Днестр вблизи г. Вадул-луй-Водэ;
  • ком. Кочиеры – L423 M4 – Дубоссары – Кочиеры – Роги – М4;
  • ком. Кошница – R5 M5 – Вадул-луй-Водэ/M4;
  • с. Дороцкая – L 429  L 363 Хыртоп – Дороцкая;
  • ком. Моловата Ноуэ – L 428 паромная переправа Моловата – Новая Моловата/L423 M4 – Дубоссары – Кочиеры – Роги – М4;
  • с. Устья – Дубоссарская ГЭС (пешеходная переправа);
  • с. Сенатовка – мост через Днестр Каменка – Сенатовка;
  • г. Резина – мост через Днестр Рыбница – Резина;
  • г. Штефан-Водэ – мост через Днестр Рэскэець – Глиное;
  • ком. Рэскэець – мост через Днестр Рэскэець – Глиное.

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