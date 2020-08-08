Власти утвердили необходимые документы для открытия детсадов

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Министерство образования, культуры и исследований и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты подписали сегодня совместный приказ об утверждении Особого рамочного положения о выполнении Инструкции по подготовке к открытию и возобновлению работы учреждений дошкольного образования. В документе изложены 3 основных шага, необходимых для возобновления деятельности детских садов.

Так, на первом этапе подготовки к открытию дошкольных учреждений будет проведена самооценка возможностей и неизбежных рисков при открытии учреждения, передаёт moldpres.md. Затем должен быть разработан институциональный план по открытию и возобновлению работы, обучению/информированию сотрудников и родителей о новых условиях деятельности учреждения в период карантина.

На втором этапе тестирования возвращение в детский сад будет происходить постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в населённом пункте, с 1-2-3 группами детей 5-6-7 лет, с сокращением времени пребывания детей в учреждении, в зависимости от времени работы родителей, в 1-2-3 детских садах населённого пункта и т. д.

Третий основной этап предусматривает фактическое возобновление деятельности учреждения: приём детей (утренний осмотр, соблюдение дистанции, ограничение пересечения групп детей и т. д.); организация учебно-воспитательного процесса (активный отдых, дезинфекция игрушек, учебных материалов, обучение детей поддержанию социальной дистанции и т. д.); деятельность сотрудников в период карантина (ношение масок внутри учреждения и при взаимодействии, ограничение пересечения, гигиена, дезинфекция и периодическое проветривание помещений, поверхностей и т. д.).

При разработке документа проводились консультации со специалистами Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального центра общественного здоровья, ANSA, представителями Конгресса местных властей Молдовы (около 150 примаров), местных профильных структур в сфере образования, менеджерами детских садов (около 240 человек), представителями гражданского общества.

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