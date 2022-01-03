Власти столицы ожидают новую волну коронавируса в конце января

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В настоящее время в столице с коронавирусом госпитализированы 254 человека. Власти муниципия ожидают новую волну заболевания в конце января.

Как рассказал на заседании глав муниципальных служб врио начальника Управления соцпомощи и здравоохранения Борис Гылкэ, 18 госпитализированных находятся в крайне тяжёлом состоянии. Дома, под наблюдением врачей, лечатся 851 человек. Специалисты высоко оценивают вероятность появления в Молдове штамма “омикрон”, учитывая, что в эти дни в страну возвращаются многие наши сограждане.

– Думаю, что в конце января-начале февраля число новых случаев коронавируса вырастет, – заявил Гылкэ.

Муниципалитет к этому готов, заверил чиновник. В столице сохраняется достаточное количество мест для лечения пациентов с ковидом, пишет moldpres.md.

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