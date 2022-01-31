Власти скрывают письмо из Страсбурга, где их критикуют за политическое подчинение общественной телерадиокомпании

Власти скрывают письмо из Страсбурга, где их критикуют за политическое подчинение общественной телерадиокомпании

Совет Европы скептически отнёсся к поправкам в Кодекc о медиауслугах, одобренным ПДС.

Генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Христос Якумопулос направил официальное письмо молдавским властям, в котором высказывается скептическое отношение к последним поправкам в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, внесённым депутатами ПДС, итогом которых стало подчинение общественной компании парламенту. Документ, опубликованный телеграмм каналом INDEX, был вручён европейским чиновником послу Молдовы при Совете Европы Корине Кэлугэрул ещё 24 ноября 2021 года.

Он содержит и приложения на 12 страницах. МИДЕИ передало письмо руководству парламента и Минюсту. До сих пор ни одно ведомство не сообщило о существовании данного послания, отмечает actualitati.md.

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