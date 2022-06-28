Власти решили модернизировать университеты страны путём их слияния

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Министерство образования и науки решило реорганизовать высшие учебные заведения страны путём их слияния. Как считает министр Анатолие Топалэ, в условиях постоянно уменьшающегося количества студентов необходимо концентрировать ресурсы, а не распылять их.

Согласно решению Министерства образования и науки, Молдавский государственный университет будет реорганизован путём присоединения к нему Академии государственного управления, Государственного университета физического воспитания и спорта и нескольких институтов страны. Аграрный университет будет присоединён к Техническому университету. Академия экономических знаний будет реорганизована путем присоединения к ней Национального института экономических исследований. А Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ реорганизуется путем присоединения Тираспольского государственного университета и Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака. Министр образования сказал, что реорганизация необходима для концентрации ресурсов и повышения качества высшего образования.

– Мы хотим создать большие, сильные университеты, предлагающие молодежи образовательные возможности. Мы хотим, чтобы наши вузы занимали более высокие позиции в международных рейтингах, были привлекательными для молодежи. Модернизация университетов будет широким процессом, посредством которого мы хотим сблизить науку и преподавание, чтобы студенты также извлекали пользу из компетентности и профессионализма наших исследователей. У нас есть отличные преподаватели и исследователи, и мы хотим сосредоточить эти ресурсы в крупных университетах, чтобы дать молодым людям возможность учиться дома. Будут созданы и модернизированы учебные помещения, общежития, спортивные залы, спортивные площадки. Студенты, зачисленные на учебную программу, продолжат обучение по ней же, и если оно платное, то эта плата будет сохранена, – сказал Анатолие Топалэ в ходе передачи на частном телеканале.

Реорганизация образовательных учреждений предполагает перевод студентов, научно-педагогического и вспомогательного персонала, передачу имущества. Процесс реорганизации планируется осуществить между выпускным периодом и началом нового учебного года. Ректор Молдавского государственного университета Игорь Шаров считает, что реформа необходима в условиях сокращения числа студентов, отмечает ipn.md.

– В 2007 году в Республике Молдова было 132 тысячи студентов, в 2015 году – 92 тысячи студентов, в 2020 году – 53 тысячи. Качественное обучение можно получить в вузах, где есть инфраструктура и человеческий капитал. После реформы мы могли бы больше сосредоточиться на инвестициях в высшие учебные заведения. Мы должны инвестировать в людей и инфраструктуру, только так мы сможем предложить качественные условия и обучение, – считает Шаров.

По данным Министерства образования и науки, в этом году на модернизацию вузов выделено 700 миллионов леев.

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