Власти разработали план по минимизации воздействия жары на граждан

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В столичной примарии утвердили план по защите населения от воздействий высоких температур воздуха в летний период года.

Так, согласно положению 295-d от 23 июня “О комплексных мерах по минимизации влияния температурных воздействий на здоровье населения муниципия Кишинёв”, были определены полномочия ответственных лиц и органов, таких как: АО “Apă-Canal Chișinău”, МП “Ассоциация зелёных насаждений”, агропродовольственных рынков и т. д.

В жаркий период муниципальные службы вместе со столичным Центром общественного здоровья и муниципальным управлением по безопасности пищевых продуктов будут обеспечивать контроль качества продуктов, проводя проверки условий хранения продуктов питания на рынках, проверки состояния водных бассейнов, пляжей и питьевой воды в централизованных источниках. Также будет проводиться подготовка кадров в сфере обслуживания населения для деятельности во время жаркой погоды.

В отчётный период будут проверяться столичные артезианские скважины. В людных местах и городских парках будут размещены мобильные пункты с питьевой водой, а в зонах отдыха наладят продажу прохладительных напитков и мороженого. Кроме того, в государственных и частных медицинских учреждениях будут предусмотрены пункты первичной медицинской помощи населению, на рынках усилят меры по уборке территории, а граждан будут информировать о необходимых мерах на период жаркой погоды и противопожарной безопасности.

Жителям столицы в жаркий период года рекомендуется:

ежедневно употреблять по 2 литра воды;

отказаться от употребления алкоголя и газированных сладких напитков;

употреблять свежие фрукты и овощи;

снизить физические нагрузки в жаркий период;

защищаться от солнца, носить светлую одежду;

не купаться в водоёмах со стоячей водой.

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