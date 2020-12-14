Власти продолжат оказывать финансовую помощь заразившимся на рабочем месте коронавирусом сотрудникам бюджетного сектора

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Правительство выделит более 60 миллионов леев на выплату единовременного пособия в размере 16 тысяч леев работникам бюджетного сектора, заразившимся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей. Соответствующий проект был одобрен сегодня на заседании кабинета министров.

Помощь получат почти 3750 государственных служащих, врачей, полицейских, представителей местной публичной власти и так далее. Средства будут выделены из резервного и интервенционного фондов.

В то же время было одобрено предложение о предоставлении единовременной помощи в размере 100 тысяч леев семьям погибших в результате борьбы с коронавирусом врачей. Это – поправка к проекту бюджетно-налоговой политики на 2021 год. Документ должен быть рассмотрен и утвержден парламентом.

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