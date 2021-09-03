Власти продолжают отказывать учителям в тестировании на коронавирус за счёт государства (ВИДЕО)

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Как заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, поступившие сегодня в страну 100 тысяч экспресс-тестов от Румынии не будут использованы для педагогов. Она настаивает на том, чтобы персонал школ тестировался на COVID-19 из своих зарплат.

– Если мы и будем их использовать в школах, то только для детей и только там, где не соблюдаются условия и нет инфраструктуры для физического присутствия учеников в классах. Не исключено, что мы используем эту возможность для детей, а не для учителей, – сказала она.

Немеренко добавила, что тесты в основном передадут “скорым”, чтобы они могли ставить диагноз по приезде к пациенту.

Напомним, ранее Майя Санду поддержала решение НЧКОЗ обязать учителей тестироваться на коронавирус за свой счёт каждые две недели.

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