Власти призывают землевладельцев уничтожать амброзию

0

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предупреждает население о том, что июль и август характерны для вегетационного периода амброзии, и просит землевладельцев принять меры по уничтожению этого сорняка.

В контексте реализации Плана действий по борьбе и предотвращению распространения амброзии на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением правительства, Минсельхоз предупреждает землевладельцев о необходимости уничтожения амброзии, которая в последние годы широко распространилась и создаёт серьезную опасность как для сельского хозяйства, так и для здоровья населения, передаёт moldpres.md.

– Мы призываем граждан принять совместные меры по предотвращению, борьбе и уничтожению амброзии на заброшенных землях, вдоль железных и автомобильных дорог, рек, прудов, лесов, возле завалов, на строительных площадках, в местах хранения вынутого грунта, а также во дворах домов и в парках, – говорится в сообщении министерства.

Для эффективного уничтожения амброзии рекомендуется применять механический и химический методы. При этом при использовании химического метода рекомендуется использовать гербициды, одобренные и внесенные в Государственный реестр фитосанитарных продуктов и удобрений.

– В процессе исследований и экспериментов в полевых условиях рекомендованные гербициды продемонстрировали повышенную эффективность уничтожения амброзии на 70-99 процентов, – сообщает министерство.

Ambrosia artemisiifolia – инвазивное растение, чрезвычайно приспособленное к любым климатическим условиям, устойчивое к засухе и жаре, предпочитающее песчаные почвы, менее плодородные, слабощелочные, что ставит его в категорию доминирующих растений по сравнению с сельскохозяйственными культурами. Пыльца этого растения считается очень агрессивным аллергеном, негативно влияющим на здоровье населения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.