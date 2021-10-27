Власти признают, что закупают газ у альтернативных источников по высокой цене

Власти признают, что закупают газ у альтернативных источников по высокой цене

Власти покупают всего по миллиону кубометров газа в день, так как не хотят закупать его в большем количестве по высокой цене. Об этом заявил глава Агентства публичной собственности Евгений Козонак. 

– Это процесс снижения дефицита, речь не идёт о полной замене необходимых поставок. Также это пробный процесс, чтобы мы поняли, что лучше всего для нужд страны. Цена на газ меняется, она то выше, то ниже, а мы не хотим покупать по высокой стоимости, – сказал Козонак, пишет protv.md. 

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