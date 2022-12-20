Власти придумали новый “фильтр”, чтобы высшая компенсация досталась не всем

Власти придумали новый “фильтр”, чтобы высшая компенсация досталась не всем

Министерство труда и социальной защиты разработало новый “фильтр”. Семьи, которые не пройдут через него, не смогут рассчитывать на высшую категорию энергетической уязвимости и, как следствие, им будет отказано в самой большой компенсации. Об этом сообщил глава ведомства Марчел Спатарь. 

По его словам, работоспособные граждане, которые указали в заявлении нулевые доходы или доходы ниже 25% от исторического потребления энергоресурсов, смогут претендовать на присвоение только средней категории энергетической уязвимости. Речь идёт о порядка 10 тысячах домохозяйств.

Спатарь отметил, что это пока только первый фильтр, и призвал всех декларировать реальные доходы во избежание подобных ситуаций.

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