Власти Приднестровья подтвердили взрывы в посёлке Маяк

Власти Приднестровья подтвердили взрывы в посёлке Маяк

Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. На место происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Территорию радиотелецентра оцепили, сапёры начали обследование всех объектов ПРТЦ.

По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТС и местных жителей не пострадал, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

Напомним, что вчера несколько взрывов произошло в здании Министерства госбезопасности ПМР.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md