Власти Приднестровья подтвердили взрывы в посёлке Маяк

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Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. На место происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Территорию радиотелецентра оцепили, сапёры начали обследование всех объектов ПРТЦ.

По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТС и местных жителей не пострадал, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

Напомним, что вчера несколько взрывов произошло в здании Министерства госбезопасности ПМР.

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