Власти предупреждают: за георгиевскую ленточку 9 Мая будут штрафовать всех – и организаторов, и участников мероприятий

Власти предупреждают: за георгиевскую ленточку 9 Мая будут штрафовать всех – и организаторов, и участников мероприятий

Власти намерены штрафовать всех, кто в День Победы наденет запрещённую ПДС георгиевскую ленточку – и организаторов праздничных мероприятий, и участников. Об этом заявила председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате. 

– Могут быть оштрафованы как физические, так и юридические лица. За использование ленточки они могут быть наказаны, – сказала Стамате. 

Депутат ПДС назвала это решение “своевременным” в контексте событий на Украине. Она также отметила, что до 9 Мая представители правящей партии обязуются объяснить гражданам, почему им не стоит надевать георгиевскую ленту, пишет telegraph.md.

Напомним, решение о запрете георгиевской ленты в Молдове и ряда символов приняло парламентское большинство. Нарушителям грозят штрафы от 9000 (для физических лиц) до 18000 леев (для юридических лиц), а также общественные работы.

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