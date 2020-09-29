Власти помогут пострадавшим в результате ливней жителям страны (ВИДЕО)

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Ион Кику посетил сегодня несколько домохозяйств в Комрате, пострадавших в результате ливней. Глава правительства поручил ответственным лицам принять все необходимые меры для ликвидации последствий непогоды и заверил в помощи кабинета министров.

– Местная чрезвычайная комиссия должна оценить ущерб, и мы выделим необходимые средства из Резервного фонда, поможем людям в преддверии зимы, – сказал премьер.

Затяжные ливни, прошедшие минувшей ночью и сегодня в первой половине дня на территории Гагаузии, привели к наводнению микрорайона Заялпужье в Комрате. Поток воды пришел со склонов и затопил порядка 50 домовладений. Есть и полностью разрушенные жилища.

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