Власти планируют придумать схему налогообложения для новых профессий, таких как SMM-специалисты

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Об этом министр финансов Вероника Сирецяну заявила на встрече с Альянсом малых и средних предприятий (AIM), на которой обсуждался проект бюджетно-налоговой политики на 2024 год, вклад предпринимателей в госбюджеты, а также планы ведомства по облегчению уплаты налогов.

Министр подчеркнула, что утверждённый в 1997 году Налоговый кодекс Молдовы предстоит полностью реформировать. Ведомство стремится просвещать налогоплательщика, мотивируя его платить все налоги и сборы. С другой стороны, налогоплательщик получит финансовый стимул за счёт разнообразных льгот, которые предлагается продвигать (льготы на добровольное медстрахование и страхование жизни, на обновление и ремонт жилья, на улучшение общего благополучия налогоплательщика).

Кроме того, ставка НДС для отрасли HoReCa, по многочисленным просьбам AIM, будет установлена на уровне 8%. Вероника Сирецяну отметила, что дальнейшие планы по реформированию налоговой системы связаны с философией «отбеливания» всей коммерческой деятельности, порождающей обязательства по уплате налогов и сборов, путём налогового регулирования новых приносящих доход профессий, таких как SMM-специалисты (social media marketing) и фрилансеры. Кроме того, в Налоговом кодексе предстоит разграничить порядок налогообложения доходов юридических и физических лиц и реформировать раздел акцизов и НДС, пишет infomarket.md.

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