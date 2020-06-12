Власти откроют новые полевые госпитали для зараженных коронавирусом

Власти откроют новые полевые госпитали для зараженных коронавирусом

Об этом на заседании правительства объявил Ион Кику. 

Он отметил, что часть медицинских учреждений будет перепрофилирована. Кроме того, власти откроют новые полевые госпитали в импровизированных местах – по типу Центра COVID-19 на Moldexpo.

– 500 новых мест будут предоставлены на следующей неделе. Но если мы не будем дисциплинированными и не будем соблюдать правила, даже с таким ритмом мы рискуем оказаться без возможность помогать гражданам, – сказал он.

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