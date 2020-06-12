Власти откроют новые полевые госпитали для зараженных коронавирусом

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Об этом на заседании правительства объявил Ион Кику.

Он отметил, что часть медицинских учреждений будет перепрофилирована. Кроме того, власти откроют новые полевые госпитали в импровизированных местах – по типу Центра COVID-19 на Moldexpo.

– 500 новых мест будут предоставлены на следующей неделе. Но если мы не будем дисциплинированными и не будем соблюдать правила, даже с таким ритмом мы рискуем оказаться без возможность помогать гражданам, – сказал он.

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