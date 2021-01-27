Власти определились с пунктами вакцинации от коронавируса

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Национальные и региональные пункты вакцинации против COVID будут размещены в больницах, центрах семейных врачей, центрах здоровья, консультативно-диагностических центрах и интернатах. Определены также мобильные бригады, которые будут вводить вакцины.

Решение было принято в ходе сегодняшней встречи членами Координационного центра, которые также проанализировали состояние подготовки системы здравоохранения к приёму и распределению прививок, а также организации кампании вакцинации против COVID-19 и обсудили последние организационные детали.

В то же время власти объявили, что система электронного учёта находится на стадии доработки. Она позволит отслеживать процесс вакцинации против COVID-19 и ежедневно обновлять информацию о вакцинированных лицах на национальном уровне. Система будет регистрировать несколько показателей, таких как категория граждан, тип вакцины и дата её введения. В то же время в электронный регистр будут вноситься данные о побочных эффектах.

13 января 2021 года Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью утвердила Национальный план иммунизации против COVID-19, который включает этапы и категории людей, подлежащих вакцинации. Страна ждет вакцины как на платформе COVAX, которая объявила о поставке первой партии в феврале, так и из других источников, пишет moldpres.md.

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